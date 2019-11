Vijf vandalen Vlooybergtoren riskeren tot 2 jaar cel voor opzettelijke brandstichting. Eentje vraagt vrijspraak. Kim Aerts

15 november 2019

12u59 0 Tielt-Winge De vijf vandalen van de Vlooybergtoren riskeren jaar tot 2 jaar cel voor opzettelijke brandstichting aan de Hagelandse toeristische trekpleister, die naam en faam vergaarde door de tv-serie Callboys. Vier van de vijf losten hun schuld al af. De herstelling van de toren kostte bijna 90.000 euro.

Broers Joachim (22) en Michael D. (26) uit Bekkevoort staan samen terecht met Olivier D. (32) uit Halen, Bram J. (20) uit Kortenaken en Wieland V. (38) uit Bekkevoort. Ze moesten zich verantwoorden voor opzettelijke brandstichting en deelname aan een strafbare vereniging. Vier van hen moeten zich ook verantwoorden voor onopzettelijke slagen aan Joachim D. Die laatste liep tijdens de brandstichting verwondingen op nadat de boel ontplofte. Het vijftal zette de Vlooybergtoren - bekend geworden door de serie Callboys - op 30 juni vorig jaar in lichterlaaie met balen stro en benzine na een avondje op café.

De aanstoker volgens het Openbaar Ministerie zou Olivier D. zijn. “Hij verhuisde en hij wou de streek verlaten met een knal. Ze wilden het memorabel maken”, stelde de procureur. Hij vroeg 2 jaar cel en 1.600 euro boete voor D.

De lokale recherche klopte al snel aan bij de gebroeders D., waarvan Joachim verbrand raakte tijdens de feiten. Volgens het parket legden de twee onmiddellijk spontane verklaringen af. De twee riskeren een jaar cel en 800 euro boete. Voor Bram J. werd dezelfde straf gevraagd. De vijfde beklaagde Wieland V., de oudste van de hoop, riskeert 18 maanden cel en 1.200 euro boete. Hij vraagt de vrijspraak voor de brandstichting aan de Vlooybergtoren.

Volgens de procureur zijn ze alle vijf schuldig aan de opzettelijke brandstichting bij nacht. “Ze hadden op elk moment de kans om zich terug te trekken, maar dat heeft niemand gedaan.”

Wieland V. moet zich samen met Olivier D. ook nog verantwoorden voor het vernielen van een jachthut in de buurt. Dat gebeurde 20 dagen voor de brandstichting aan de toren. De twee zouden een ‘pirat’ gesmeten hebben in de hut. Er was voor bijna 1.000 euro schade, maar het duo ontkent.

