Vicky zamelt flessendopjes in voor opleidingen blindengeleidehonden DDH

29 september 2020

17u36 0 Tielt-Winge Vicky Van Mellaert uit Houwaart zamelt tegenwoordig flessendopjes in om zo te helpen om honden op te leiden voor blinden. Als het moet komt ze die zelfs persoonlijk ophalen.

Voordien woonde Vicky in Rotselaar en in het naburige Werchter was een gelijkaardig initiatief waar Geert Stas een ‘dopselhuis’ bouwde zodat mensen ook in coronatijden hun dopjes toch konden binnenbrengen.

“Ik woon nu in Houwaart maar wilde Geert blijven helpen en dus haal ik regelmatig dopjes op in mijn nieuwe gemeente en breng ik die naar Geert. Nu mijn kind in het middelbaar zit, valt ook het oudercomité weg waar ik inzat, dus ik zocht een nieuwe invulling.”

De opbrengst van de dopjes gaat naar de vzw ‘Vrienden der Blinden’, een organisatie die blindengeleidehonden opleidt. Per hond kost dat zo’n 25.000 euro en dus hebben we veel dopjes nodig om dat te bekostigen.”

