Verzamelt Tielt-Winge het meeste oud klein elektro om een concert van Koen Wauters en Jonas Van Geel te winnen? Kristien Bollen

16 oktober 2019

18u07 3 Tielt-Winge Het vtm-programma “Make Belgium Great Again” wil ook in haar nieuwe seizoen weer mooie dingen verwezenlijken. Op zondag 13 oktober 2019 werd al meteen uw hulp ingeroepen. De gemeente Tielt-Winge wil absoluut de grootste inzamelaar worden en een hiermee een live concert van Koen Wouters en Jonas Van Geel in de wacht te slepen. Hiervoor houden ze nu zaterdag een grote inzamelactie. Er werd zelfs een speciale video opgenomen om dit doel te bereiken.

“Het programma roept alle Vlamingen op om hun oud en/of kapot klein elektro naar het recyclagepark of de Recupel-inzamelbox te brengen”, luidt het bij de gemeente. “De stad of gemeente waarvan de inwoners voor 29 november 2019 het meeste klein elektro inleveren (herberekend per aantal inwoners), die wint een recyclageparkconcert van Jonas Van Geel en Koen Wauters.”.

Goede doel

Het ingezamelde klein elektro levert niet alleen kostbare grondstoffen op (cfr. urban mining), maar voor één uitzonderlijke keer brengen ze ook geld op. Hoe meer klein elektro wordt verzameld, hoe meer geld Recupel schenkt aan Rode Neuzen Dag”.

Iedereen heeft thuis wel “iets liggen”

In een gemiddeld huishouden liggen immers zo’n 4 oude gsm’s en 10 ongebruikte elektrotoestellen gewoon stof te vergaren. En net die toestellen zitten vol waardevolle grondstoffen, die sneller dan verwacht dreigen te verdwijnen als we niets doen. Waar wacht U eigenlijk nog op ?

Extra inzamelactie

De gemeente Tielt-Winge heeft op haar grondgebied zelf geen eigen containerpark meer, de inwoners kunnen wel terecht in elf containerparken in de buurt. “Mensen kunnen op eigen beweging klein elektro inleveren in een van deze containerparken. Toch organiseren we een extra inzamelmoment in de gemeente zelf. Dat is nu zaterdag tussen 9 en 12 uur in zaal Berg en Dal in de Blerebergstraat. In de zomer van 2014 wonnen we al eens een ontbijt voor al onze inwoners omdat we toen de beste inzamelaar waren van het land. We zouden dit graag nog eens over doen”, zegt de burgemeester Rudi Beeken.

Inwoners die zaterdag niet kunnen langs gaan en zelf niet naar een containerpark kunnen, mogen het klein elektro binnenleveren bij leden van de open-VLD aan huis; die doen dan het nodige.