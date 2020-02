Verschillende straten staan blank in Tielt-Winge DDH/KBG

22u05 0 Tielt-Winge Op verschillende plaatsen in Tielt-Winge steeg het water donderdagavond tot zorgwekkende hoogtes. Schepen voor openbare werken Gunther Clinckx blijft waakzaam en ging langs bij een aantal mensen waar het water figuurlijk aan de lippen stond. De schepen blijft in elk geval bereikbaar voor de rest van de nacht.

“De Buffergracht in de Boekhoudstraat staan blank en ook de Neckerspoelstraat staat onder water. Ook de Gempenmolen kampt met wateroverlast en krijgt water binnen. Er is jammer genoeg weinig aan te doen. Onder de brug aan de Gempenmolen, er loopt daar een rivier, liggen te veel takken en die gaan we morgen weghalen”, legt Clinckx uit.

Ook de Wingebeek dreigt uit zijn oevers te treden zodat het voor de schepen een avond wordt waarop hij zijn adem inhoudt. “Er is weinig aan te doen en gelukkig hebben we een aantal wachtbekkens in de gemeente die het meeste overtollige water kunnen opvangen. Vooral het teveel aan grondwater is een probleem. Het kritische peil is nabij en hopelijk blijft het daarbij. De hulpdiensten staan in elk geval paraat en we helpen waar we kunnen. In de Tweevijverstraat hebben we nu al zandzakjes voorzien omdat de situatie daar uit de hand dreigt te lopen”, gaat Clinckx verder die als schepen het probleem goed begrijpt en het graag verder wilt aanpakken. “We hebben al veel gedaan maar het helemaal oplossen is niet evident. Hopelijk blijft iedereen veilig vanavond. Alvast een dikke dank je wel aan de hulpdiensten en de mensen van de technische dienst want die staan altijd klaar in zo’n situaties”, besluit de schepen die ook een omgewaaide boom vandaag liet verwijderen aan de Veldwachterstraat.