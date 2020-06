Verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater wordt opgeheven DDH

11 juni 2020

11u29 0 Tielt-Winge Het verbod op niet-essentieel gebruik van drinkwater wordt opgeheven. Het verbod werd eerder opgelegd door provinciegouverneur Lodewijk De Witte en gold onder andere in Aarschot, Tienen, Begijnendijk, Bekkevoort, Boutersem, Diest, Glabbeek, Tielt-Winge en Hoeilaart.

Intussen is het drinkwaterverbruik gezakt omdat de temperaturen lager liggen en door de regenval van de voorbije dagen zijn de regenwaterputten ook weer gevuld. De Watergroep heeft ook al haar reserves kunnen aanvullen en trok de piekcapaciteit op zodat schaarste niet meteen dreigt.

“Hierdoor is de watersituatie gelukkig genormaliseerd en is er geen reden meer voor het behoud van het verbod”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte. “De zeer vroege droogte dit jaar en de problemen van eind mei hebben ons meer dan ooit doen inzien hoe kostbaar water is en hoe belangrijk het is om er spaarzaam mee om te gaan. Sowieso moeten we er met zijn allen zuinig mee omspringen want alleen zo kunnen we vermijden dat het bevoorradingssysteem opnieuw in de problemen komt”.