VBS Houwaart maakt van carnaval meteen een “gekke week” met elke dag een andere zottigheid DDH

17 februari 2020

12u33 0 Tielt-Winge De Vrije Basisschool van Houwaart houdt niet van half werk. In de meeste scholen vieren ze carnaval vrijdag maar hier is het heel de week feest. De school organiseert al jaren een “gekke week” en startte maandag met een” gekke kapsel- en hoedendag”.

Heel wat ouders stonden maandag wellicht iets vroeger op om het kapsel van hun kroost om te toveren in iets geks. De ene had kleurpotloden in zijn haar, de ander maakte een cupcake-kapsel en eentje zette maar liefst acht hoeden op zijn hoofd.

Dinsdag gaat de gekke week verder met een omgekeerde dag waarbij nogal wat kinderen in pyjama of onesie naar school komen, woensdag is het gekke schoenendag, donderdag gekke dikke truiendag en vrijdag mogen de kinderen zelf kiezen hoe ze naar school komen. “Maar de lessen gaan gewoon door hoor, net als de overhoringen. De kinderen in mijn klas hebben ook toetsen. Geeft toe het is gewoon leuker om op deze manier les te geven en te volgen”, besluit juf Mieke van het zesde leerjaar.