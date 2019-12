Vandalen die Vlooybergtoren vernielden krijgen zware werkstraffen Kim Aerts

13 december 2019

09u37 0 Tielt-Winge De vijf mannen die betrokken waren bij de brandstichting aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge hebben werkstraffen opgelegd gekregen tussen 120 en 180 uren.

“Hun daden wijzen op een gevaarlijke ingesteldheid. Onbezonnen en totaal onverantwoord gedrag”, stelde de rechter. “De normvervaging die tot uiting is gekomen, geeft aan dat ze zich op een emotioneel onverantwoorde wijze hebben gedragen.” De rechter vond het niet opportuun om een straf met probatie-maatregelen op te leggen. Als stok achter de deur - wanneer de werkstraffen niet correct worden uitgevoerd - wacht er nog wel een gevangenisstraf.

Dat de nacht van 29 op 30 juni vorig jaar niet verliep zoals gepland, daar is iedereen het over eens. De vijf mannen zaten in café Oud Becquevoort toen Olivier D. (32) uit Halen het lumineuze idee had opgevat om zijn nakende verhuis te vieren met een ‘vreugdevuvur’ op de Vlooybergtoren. Maar dat vreugdevuur - aangestoken met balen stro en benzine - ontspon zich omstreeks 1.30 uur in een waar inferno, nadat gassen zich opstapelden onder de trap en voor een explosie zorgden. Ramen in de buurt trilden door de knal. Het duurde dan ook niet lang vooraleer iemand uit de omgeving de politie had verwittigd. Die trof enkel de weggeblazen platen van de smeulende toren aan. De lokale recherche kwam daags nadien als eerste bij de Bekkevoortse broers Michael (26) en Joachim D. (22) uit. Die laatste raakte die nacht verbrand toen hij het vuur aan de lont stak. De broers legden wel meteen spontane verklaringen af. Net als Bram J. (20), de jongste van de hoop uit Kortenaken.

Met een knal

Het parket aanzag de 32-jarige Olivier D. als de aanstoker. “Hij wilde de streek verlaten met een knal, en zo geschiedde. Enkel het skelet van de trap bleef nog over. Hij spoorde de rest aan en wou de eer hebben om de brandstof over de trap te gieten”, omschreef de procureur het tafereel. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak voor de aanstoker van een vereniging te zijn. De rechter herkwalificeerde die tenlastelegging en achtte iedereen schuldig aan deelname aan een strafbare vereniging. De nestor van de groep, de 38-jarige Wieland V. uit Bekkevoort, vroeg over de hele lijn de vrijspraak. Hij was de enige die nog niet had meebetaald om de kosten van om en bij de 75.000 euro te vergoeden. Ook hij werd schuldig geacht over de hele lijn.