Vanaf maandag hinder door wegenwerken in Meensel
Kristien Bollen

24 mei 2020

Vanaf morgen, maandag 15 mei zal er hinder zijn door wegenwerken in Meensel. De gemeente Tielt-Winge gaat de huidige fietspaden die in zeer slechte toestand zijn vervangen door degelijke rode betonnen fietspaden. De vervanging van de fietspaden zal gebeuren in de Binkomstraat en de Attenrodestraat. Wat later volgt dan nog de Heibosstraat.

De uitvoering zal gebeuren door aannemer Sools uit Molenstede. De signalisatievergunning gaat in vanaf 25 meien loopt tot 2 juli. In deze corona-periode drong de gemeente aan op een snelle opstart , de aannemer kon daarop ingaan en start dus morgen.