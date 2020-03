Van drive-in frituur tot chef-koks die koken voor Delhaize: originele afhaalformules in het Hageland Dirk Desmet

19 maart 2020

16u09 0 Tielt-Winge Hoewel een aantal restaurants in het Hageland alweer gestopt zijn met hun afhaal- en afleverformule, doen anderen verder. Sommigen komen zelfs heel origineel uit de hoek. In Meensel-Kiezegem bijvoorbeeld introduceert frituur ‘t Pleintje een heuse drive-in en in Aarschot koken de chefs van restaurant ‘t Wit Torentje voortaan in de Proxy Delhaize van Betekom.

De uitbaters van frituur ‘t Pleintje komen met een originele formule op de proppen. “Voortaan hebben wij een drive-in frituur. Je bestelling staat voor je klaar en wij brengen ze naar de auto. Wij willen onze klanten nog laten genieten van het eten van onze frietjes en daarom dokterden we deze formule uit. Dat kan bij ons aangezien we een grote parking hebben”, legt uitbater Sven Vandenbloock uit.

Zaak afgebrand

In oktober 2018 brandde de zaak volledig uit en sinds negen maanden zijn Sven en zijn vrouw Greet terug aan de slag. “Het coronavirus is natuurlijk een nieuwe tegenslag maar de gezondheid van de mensen is natuurlijk van veel groter belang. Wij krijgen ook veel hulp, ondermeer van de lokale carnavalisten “De Betegijnse Carnavalgarde” die ons helpen en steunen. We hopen dat we op deze manier de zaak verder kunnen runnen en mensen met een gerust hart frietjes komen halen”, gaat de zaakvoerder verder.

Woensdag was de zaak voor het eerst open als drive-in en dat bleek alvast een schot in de roos. “De eerste dag was een succes en om 20.15 uur waren we al uitverkocht. Donderdag wapenen we ons met meer frieten”, lacht Sven.

Bestellen doe je telefonisch op het nummer 0499/33.19.90 of per sms met daarbij ook de vermelding van je nummerplaat. In beide gevallen vertellen de uitbaters je hoe laat je de bestelling mag afhalen. Je kan ook gewoon naar de frituur rijden en dan wordt de bestelling aan je auto opgenomen. “Je hoeft niet uit te stappen want we proberen zoveel mogelijk contact met andere mensen te vermijden. We vragen ook aan de klanten om, indien mogelijk, te betalen met payconic of via uw bancontactapp. Als het echt niet anders kan, mag het cash maar dan was ik daarna meteen mijn handen en ontsmet ik die ook”, besluit Sven.

Chefs koken in de Proxy Delhaize dagelijks 15 verschillende gerechten

Niet alleen in Meensel-Kiezegem komen ze origineel uit de hoek. Ook restaurant ’t Wit Toreke bedacht iets unieks om de klanten alsnog te laten genieten van de kookkunsten van hun chefs. “Wij baten ook een een proxy Delhaize in Betekom uit en we verhuisden onze koks naar daar. Zij koken daar nu dagelijks 15 verschillende gerechten en een extra dagschotel. Die komen dan in de rekken te liggen van de supermarkt als kant-en-klare maaltijden”, legt de verantwoordelijke van het restaurant Steven Van Vlasselaer uit. “Naast deze gerechten biedt de supermarkt ook stoofvlees aan, net als vidés en spaghettisaus. Klanten kunnen in de winkel dus zelf kiezen wat ze meenemen en hoeven op voorhand geen bestelling te plaatsen”.

Elders in het Hageland

Voor de volledigheid geven we u nog mee dat je ook in Diest nog terecht kan bij restaurant Klein Diest op de grote markt om gerechten af te halen. Alles wat er op de menukaart staat, kan je bestellen en ophalen tussen 16 en 21 uur. Dit kan uitsluitend op vrijdag, zaterdag en zondag. Het restaurant levert ook aan huis en beschikt over een uitgebreide menukaart, gaande van een pasta, zalmgerechten en stoofvlees tot een steak met frietjes.