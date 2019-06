Vader stalkt juffen van zoontje en krijgt contactverbod Kristien Bollen

19 juni 2019

13u38 2 Tielt-Winge Een vader van een leerling van basisschool de Winge aan de Halensebaan in Sint-Joris-Winge mag niet meer in de buurt komen van twee juffen. De man mag het schoolgebouw niet meer binnen en zijn zoontje mag hij alleen nog afzetten en ophalen op de parking voor de school. De twee juffen werden al sinds vorig jaar lastiggevallen door de stalkende ouder. De school hoopt dat daar met deze uitspraak van de de rechter een eind aan komt.

“Enkele leerkrachten van basisschool de Winge worden al geruime tijd geviseerd door een stalkende vader. Ondanks verschillende pogingen tot verzoening en persoonlijke gesprekken bleef de problematiek aanhouden, waardoor Scholengroep Adite genoodzaakt was om een gerechtelijke procedure te starten”, zegt de woordvoerder van de scholengroep, Ann Scheys.

Opdringerig

De persoon achtervolgde hen, sloeg een praatje met hen op de speelplaats, glipte mee binnen en kwam soms zelfs tot in de klassen. “Dat was vooral hinderlijk voor de getroffen juffen. Er is wel nooit enig fysiek contact geweest of werden bedreigingen geuit op welke manier dan ook. Ook naar andere schoolkinderen toe vormde de man gelukkig nooit een probleem. Maar dit op een rustige manier oplossen lukte niet, vandaar dat we tot deze stappen genoodzaakt waren. Maandag heeft de rechtbank de school in het gelijk gesteld en aan de beklaagde een contactverbod opgelegd. Om dit verbod te helpen handhaven kan de politie ingeschakeld worden. De feiten richtten zich uitsluitend op enkele leerkrachten.”

Ouders kregen brief

De politie kan dus ingeschakeld worden om een oogje in het zeil te houden of als het moet wanneer de man het verbod niet nakomt, tussen te komen. “Maandag hebben we via alle kinderen een brief meegegeven met de nodige uitleg hierover. Zo weten ze dus ook dat als ze politie opmerken in de buurt van de schoolomgeving ze zich niet ongerust hoeven te maken over de veiligheid van hun kind.”

Zoontje nog steeds welkom

“Voor het kind dat hier school loopt in een van de lagere schoolklassen is er helemaal geen probleem. Het kind mag hier zeker geen hinder van ondervinden. Hij zal begeleid worden van en naar de parking. De jongen is hier uiteraard nog steeds welkom en mag daar absoluut geen hinder van ondervinden. Wij zijn als scholengroep samen met het schoolteam opgelucht dat deze zaak dankzij de gerechtelijke uitspraak wellicht definitief kan afgesloten worden”, aldus Ann Scheys.