Uitbaters uitgebrand frituur 't Pleintje willen volgende week heropenen: “Moed nooit opgegeven” Kristien Bollen

02 juli 2019

20u31 2 Tielt-Winge Sven Vandenblook (46) en Greet Beelen (42) zagen in oktober vorig jaar hun frituur ‘t Pleintje op de hoek van de Statiestraat in Meensel in vlammen opgaan door ‘een foutje’ bij onkruidverdelgers. Het koppel moest van nul herbeginnen en hoopte vandaag te heropenen. Maar door een vergetelheid van de installateur blijven de deuren nog gesloten. Sven en Greet hopen nu ten laatste volgende week te heropenen.

Op 25 oktober 2018 waren arbeiders van een extern bedrijf onkruid aan het verdelgen op het pleintje met een gasbrander. Ook rond de frituur zelf. Uiteindelijk veroorzaakten ze, zonder het zelf in de gaten te hebben, een grote brand rond de frituur. Die ging helemaal in vlammen op. Eerder die dag hadden de werklui op hetzelfde pleintje nog wat onkruid te grondig aangepakt waardoor een houten paaltje was beginnen smeulen. Dit werd wel tijdig opgemerkt en geblust.

Strijdlustig

Een zware klap voor het koppel dat amper zes maanden voordien de frituur had overgenomen. Sven had zelfs zijn vaste baan hiervoor opgezegd. Toch lieten ze het hoofd niet hangen en strijdlustig hoopten ze een maand na de brand terug kunnen te openen. “Eerst was er die ‘verzekeringskwestie’. Pas een maand na de brand kwam de eerste expertise van de tegenpartij. Nadien volgden wat mails en helaas conflicten en twisten. Uiteindelijk kregen we slechts één derde van de som die we betaald hadden voor de frituur”, vertelt het koppel.

Nog een tegenslagje

“Toch wilden we de moed niet opgeven, ook al was dat financieel niet makkelijk. Zo snel mogelijk lieten we een chalet op maat maken. Even groot als de frituur die er voordien stond. Pas toen de chalet besteld was, bleek dat wat hier voordien stond niet helemaal vergund was: slechts voor 22 vierkante meter in plaats van de 45 die er stonden”, zegt Sven. “Dus hebben we een volledige bouwaanvraag moeten indienen waarvoor we een architect onder de arm moesten nemen. Alles dus stap voor stap.”

Weergoden

Uiteindelijk kregen ze op 8 mei de bouwvergunning. “Dan moesten we nog dertig dagen wachten voor eventuele bezwaren en op 8 juni mochten we beginnen bouwen. Helaas kon er toen door het slechte weer geen beton worden gegoten. Nog maar een week later dus.”

Valse start

Alle inboedel werd eveneens bij de brand vernield. Sven en Greet lieten alles nieuw installeren. Ook de friteuse. “Toen de brandweer langs kwam voor de controle van de veiligheid, bleek dat de sprinklerinstallatie in de friteuse niet was geïnstalleerd. Ten vroegste volgende week dinsdag kunnen ze dit komen aansluiten.”

Sven en Greet hopen alsnog dat er sneller een oplossing uit de bus komt om zo snel mogelijk hun frituur te kunnen openen.