Trouw in naschoolse opvang: Tibo en Olivia (8) zeggen ‘ja’ tijdens schattige ceremonie DDH

21 februari 2020

17u52 44 Tielt-Winge Vrijdag kwam een waar liefdesverhaal tot een hoogtepunt. De kleine Tibo en Olivia (beiden worden dit jaar acht) kennen elkaar van op school en zijn net geen anderhalf jaar een koppeltje. Op initiatief van Peggy Bohmer van de naschoolse opvang stapten de twee in het huwelijksbootje. Een mooie afsluiter van de Week tegen Pesten.

Tibo en Olivia zijn stapelverliefd, voor zover kinderen dat kunnen zijn, en gaven elkaar het ja-woord vrijdagavond na school. Net als bij volwassenen vormden de kindjes van de school een erehaag om het koppel te begeleiden naar hun ceremonie.

Marijke, een andere verantwoordelijke van de kinderopvang, bond voor een keertje de burgemeesterssjaal rond haar middel en leidde het gebeuren onder het waakzaam oog van vijfde schepen Gert Van denstorme.

Een kus als bezegeling

Vastberaden antwoordden minibruid en -bruidegom volmondig ja op de belangrijke vraag, wisselden ze ringen uit en kregen ze applaus vanuit de zaal. Er volgde zelfs een heuse kus en Tibo had een bruidsboeket meegebracht voor zijn kersverse bruid. Die laatste gaf haar ventje dan weer een romantische tekening. Voor de ouders het moment om even te glimlachen. “Op een avond vroeg Olivia mij of ze mocht trouwen met Tibo. Het was zo’n beetje tussen de soep en de patatten en voor ik het goed besefte, had ik al ja geantwoord. Het was in elk geval een mooie ceremonie”, lacht Gert Thijs, papa van Olivia. Ook Jennifer Van Cauwenbergh, de mama van de bruidegom, zag dat het mooi was en was ietwat ontroerd. “Met Valentijn kocht hij ook al een hartje met de tekst ‘ik hou van jou’ voor Olivia. Natuurlijk is dit allemaal onschuldig en vooral heel schattig”, reageert ze.

Voor initiatiefneemster Peggy is het huwelijk een mooie afsluiter van de Week tegen Pesten. “Eigenlijk begon het allemaal een beetje als grap. Tibo vertelde mij in de naschoolse opvang dat hij Olivia graag zag en ik antwoordde lachend ‘Waarom trouwen jullie dan niet?’ Van het ene kwam het andere, met deze ceremonie als apotheose. Er is niets mooier dan de liefde en het is meteen ook het ideaal antwoord op de pesters van deze wereld”, besluit ze.