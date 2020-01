Toneelgroep 't Theatertje brengt "Slipgevaar” Kristien Bollen

16 januari 2020

De toneelgroep ‘t Theatertje uit Tielt-Winge brengt vanaf nu vrijdag 17 januari “Slipgevaar” een dolle komedie in drie bedrijven. Het stuk van Johan Deckers in regie van Erni Van Uyten gaat over een fabrikant van een dameslingerie is de waanhoop nabij als zijn vrouw hem verlaat en zijn firma op de rand van het bankroet staat . Zijn vriend weet raad, doch daardoor zit hij in een mum van tijd opgescheept met een andere echtgenoot, een zoon, een tante en een schoonbroer. Als zijn echte vrouw het toch weer goed wil maken komt hij pas goed in de problemen en valt hij van de ene netelige situatie in de andere.

De opvoeringen gaan door op vrijdag 17, zaterdag 18 en zaterdag 25 januari telkens om 20 uur. De voorstelling van zondag 26 januari is om 15 uur in de zaal ‘T Jongensschool in de Blerebergstraat 4 in Tielt-Winge. De deuren openen één uur voor aanvang. Kaarten zijn te bekomen via 016 63 14 41, via twtheatertje@gmail.com of aan de kassa voor 9 euro.