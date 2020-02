Tielt-Winge wil taverne aan de Vlooybergtoren en hoopt zo meer toeristen te lokken naar de regio DDH

12 februari 2020

16u55 0 Tielt-Winge Tielt-Winge wil graag meer toeristen lokken naar de regio. De gemeente hoopt op de hulp van de omliggende gemeentebesturen en zet zelf alvast hard in op de bekendheid die de Vlooybergtoren kreeg dankzij de tv-reeks Call Boys.

Bedoeling van de gemeente is het tv-succes van de toren te gebruiken om andere mooie plekjes te promoten. Vandaar ook het plan om de loods naast Huize Hageland, waar ook de parking is om de toren te bezoeken, om te bouwen tot taverne. Wanneer die moet klaar zijn en wie die moet uitbaten, is nog niet geweten.

Museum 44

De gemeente mikt ook op andere interessante plekken in de regio om meer volk naar Tielt-Winge te lokken. Zo rekenen ze bijvoorbeeld op het Museum 44 dat recent de deuren opende en het verleden van de Wereldoorlog doet herleven. Ook de talrijke wandel- en fietsmogelijkheden kunnen een extra troef zijn voor het toerisme in de regio. De Sven Nijs-route en het fietsparcours, genoemd naar die andere bekende van de regio Eddy Merckx, kunnen helpen. Over fietsen gesproken, het gemeentebestuur wil ook graag een fietssnelweg aanleggen tussen Diest en Leuven. Wordt wellicht vervolgd.