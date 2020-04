Tielt-Winge wandelt massaal. DDH

07 april 2020

17u09 0 Tielt-Winge Er werd nog nooit zoveel gewandeld in Tielt-Winge als nu. Dat blijkt uit cijfers van Toerisme Vlaams-Brabant.

Wandelen is één van de weinige activiteiten die we nog mogen doen in deze coronacrisis en dat doen we dan ook volop. Toerisme Vlaams-Brabant heeft een aantal zogenaamde wandel-telpalen die verspreid staan over de de provincie en het aantal wandelaars tellen via sensoren. Bijna alle tellers hadden de voorbije week een stijging van het aantal voorbijgangers maar in Tielt-Winge was die stijging wel vrij spectaculair.

Waar je ook gaat of staat overal kom je wandelaars tegen in de gemeente maar harde cijfers waren er niet over het al niet toegenomen aantal wandelaars. Daar komt nu verandering in met de cijfers van de provincie telpalen. Op de wandelpaden van het “Troostembergbos” achter de “Gempemolen” wandelden tijdens een lenteweek vorig jaar zo’n 700 wandelaars, dit jaar zijn er dat maar liefst 3760, een vervijfvoudiging dus. “Vooral het mooie lenteweer van zondag heeft de wandelaars naar buiten getrokken. We zijn blij dat mensen hun eigen streek leren kennen maar het blijft belangrijk dat iedereen de maatregelen blijft volgen” , zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Ook het Chartreuzenbos in Lubbeek lokte meer bezoekers, net als het Heverleebos en de Abdij van Park in Leuven.