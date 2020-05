Tielt-Winge verzamelde in 2019 net geen 5 miljoen kilogram afval en dat is meer dan het gemiddelde

DDH

12 mei 2020

14u11 0 Tielt-Winge In Tielt-Winge wordt gemiddeld meer afval opgehaald per inwoner dan elders in de regio. In 2019 werd er net geen 5 miljoen kilogram afval verzameld.

Het is burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) die de cijfers zelf bekendmaakte op de website van zijn partij. “Het ziet er naar uit dat er in onze gemeente gemiddeld meer doe-het-zelf is dan elders. In de regio wordt gemiddeld 35 kg bouw- en sloopafval per inwoner opgehaald, bij ons is dat 62 kg/inwoner wat dus bijna het dubbele is”, vertelt de burgemeester. Maar ook van ander afval wordt er blijkbaar meer opgehaald in Tielt-Winge dan het gemiddelde cijfer. Daar waar 22 kg sloophout het gemiddelde is per inwoner bedraagt dat in Tielt-Winge 25 kg/inwoner. “Ook asbestafval hebben we hier meer want met 13 kg/inwoner ligt het cijfer meer dan de helft hoger dan elders waar het 6 kg bedraagt”, vertelt de burgemeester die er ook niet meteen een uitleg voor heeft.

Tenslotte produceren ze in de gemeente ook 2 kg meer restafval dan in andere gemeenten in de regio en ook het groenafval ligt 6 kg/inwoner hoger. “Groenafval proberen we te verminderen door het thuiscomposteren te promoten en het zogenaamde DifTar systeem – waarbij een gedifferentieerd tarief wordt gehanteerd - zou het restafval kunnen verminderen omdat de tarieven aansporen tot een beter sorteergedrag”, besluit Beeken.