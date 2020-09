Tielt-Winge niet blij met windmolenplan van Aarschot: “Wij voelen ons uitgesloten” Dirk Desmet

14u45 0 Tielt-Winge Het gemeentebestuur van Tielt-Winge is ontgoocheld in het stadsbestuur van Aarschot dat donderdag haar windplan aankondigde waarin ze bepaalt op welke locaties windturbines kunnen worden geplaatst. “Wij vroegen om overleg, maar dat kwam er niet, nu moeten we in de pers hun standpunten lezen. Dat noem ik geen goed nabuurschap”, reageert burgemeester van Tielt-Winge Rudi Beeken (Open Vld).

Beeken vindt het wel lovenswaardig dat de stad een koerswijziging maakt. “In een vorige legislatuur ondersteunden twee van de drie huidige meerderheidspartijen nog volop de eindeloze procedures van de stad Aarschot tegen de voorgenomen inplanting van drie windmolens in de grenszone tussen de stad en onze gemeente langsheen de E314. Het doet me dan ook plezier dat de stad nu een koerswijziging van 180° maakt om het unanieme standpunt van Tielt-Winge bij te treden.”

Rutten wil alsnog best praten

De burgemeester is iets minder blij met de manier waarop de stad te werk ging. “In de dagen waarin de beide besturen een standpunt moesten innemen over de inplanting van de drie windmolens in de grenszone vroegen wij vanuit Tielt-Winge om overleg. Dat gebeurde niet en wij vernamen het standpunt van de stad via de pers. Op dat punt is er blijkbaar niets gewijzigd: ook het veranderde standpunt van de stad moesten we intussen via de pers vernemen”, reageert Beeken, die met plezier zou hebben deelgenomen aan de opmaak van een windmolenplan. “Het traject, in het verlengde van de bestaande molens in Halen en Bekkevoort, raakt ons immers meer dan Aarschot want wij hebben twee afritten op de E314, zij eentje.”

Burgemeester van Aarschot Gwendolyn Rutten zegt dat het plan alleen maar de mogelijkheden weergeeft. “Uiteraard willen we overleggen. Ik ga graag met hem aan tafel zitten dat zal zeker ook bij concrete aanvragen gebeuren, die grenzen aan de gemeente Tielt-Winge.” Er zouden intussen al telefoongesprekken geweest zijn tussen beiden burgemeesters om de plooien glad te strijken.