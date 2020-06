Tielt-Winge niet blij met tippitenten in Troostembergbos DDH

10 juni 2020

18u24 2 Tielt-Winge De gemeente Tielt-Winge is niet te spreken over het initiatief van Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos om op zestien locaties, waaronder Tielt-Winge, een kampeerplek op te zetten deze zomer.

Zondag berichten wij u al over het intitiatief maar toen ze dat in Tielt-Winge lazen, verschoten ze toch even. “Onder de noemer ‘Buitengewoon Binnenland” wordt voorzien in kampeerplekken op zogenaamde buitengewone plekken, waaronder dus ook het Troostembergbos in onze gemeente. Aan deze kampeerplaats is niks buitengewoons, buiten het feit dat men er vroeger met eigen gerief gratis mocht kamperen en dat je nu moet betalen”, reageert schepen van toerisme Germaine Willems (Open VLD).

Volgens Open VLD werd de gemeente op geen enkele manier bij het initiatief betrokken. “Indien men ons had betrokken in deze nationale reclamestunt hadden we de problematiek kunnen aankaarten. Nu mag de gemeente achter de feiten aanhollen met een toeristisch programma en een veiligheidsproblematiek. In Brussel doet men maar op en de lokale besturen mogen de problemen oplossen. De Vlaamse natuur is blijkbaar ook niet meer van iedereen, maar enkel nog voor wie het kan betalen”, luidt het.