Tielt-Winge neemt eerste reeks maatregelen om Oude Tiensebaan van wateroverlast te vrijwaren Kristien Bollen

02 september 2019

15u52 1 Tielt-Winge Op de Oude Tiensebaan in Sint-Joris-Winge is er regelmatig wateroverlast. Een heel groot agrarisch gebied stroomt af naar deze straat en zorgt hierdoor vaak voor de nodige hinder. De gemeente neemt nu verschillende maatregelen om de wateroverlast aan te pakken.

“Het water dat van de velden komt aan het einde van de Patrijkstraat, het Driespad en zo de Oude Tiensebaan omtovert tot een rivier bij zware regen moet afgeremd worden. Dit trachten we te bereiken door middel van erosie-maatregelen vanuit het hoogste perceel in de Patrijkstraat. Hier is de samenwerking met de erosiecoördinator van IGO reeds opgestart”, zegt schepen van openbare werken Gunther Clinckx.

Open grachten

Het water dat dan nog naar beneden stroomt, moet zoveel mogelijk gebufferd worden in open grachten. De ingebuisde gracht dient zoveel mogelijk terug open gemaakt te worden en het plaatsen van een dwarsrooster over de weg moet het water zo veel mogelijk naar de gracht leiden. “Om de Sassenbeek te ontlasten die lager gelegen voor problemen zorgt, dient er een overstortconstructie te worden gemaakt ter hoogte van de transitwoning. Het water moet in eerste instantie via de gracht langs het bos naar het Driespad worden geleid, en pas als de gracht vol zit, mag het water door langs de Oude Tiensebaan”, licht Gunther de plannen toe.

“Deze ingrepen zullen ook zorgen dat in het verlengde van de Oude Tiensebaan er minder water passeert en in afwachting tot er een oplossing is rond de afkoppeling van de Sassenbeek, waar toch heel wat bezwaarschriften waren, moet dit voor een vermindering van wateroverlast zorgen” aldus de schepen.