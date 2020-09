Tielt-Winge lanceert nieuwe website: “Voortaan kunnen inwoners rechtstreeks problemen melden” DDH

22 september 2020

16u24 1 Tielt-Winge Net als Begijnendijk maandag, lanceerde Tielt-Winge dinsdag 22 september hun nieuwe gemeentelijke website. “Net op tijd want Europa verplicht gemeentebesturen tegen woensdag een website online te hebben, conform de bepalingen. Het was teamwork want een veertigtal mensen hielpen bij het opstellen en het maken van de site”.

Tielt-Winge ging voor het eerst digitaal in 2002 maar dat heeft niets meer te maken met de huidige site want toen ging het om een beperkte site op een webadres dat gemeenten kregen van de Vlaamse overheid. De eerste ietwat ruimere website werd gemaakt in 2008 en wordt na twaalf jaar vervangen door een hedendaags ogende digitale webstek.

Rechtstreekse communicatie

“Nieuw is het feit dat inwoners rechtstreeks via de site problemen kunnen melden. Eerder ging dat via Facebook waar ze dan een of ander bericht posten. Nu is er een meldknop waardoor ze het rechtstreeks kunnen doorgeven en dat gaat veel sneller. Vroeger hadden we een soortgelijk iets op de site maar nu vind je die makkelijker terug en op die manier krijgen we veel sneller zicht op eventuele problemen waarop we dan ook meteen kunnen inspelen”, zegt schepen van openbare werken Gunther Clinckx (Open Vld).

Lees verder onder de foto.

Ook zijn collega schepen van onder andere ICT en communicatie Jan Loddewykx (CD&V) is blij met de evolutie. “Mijn papa zaliger was destijds gemeenteraadslid en onder zijn impuls kwam er destijds een eerste website. De nieuwe site kan je niet vergelijken met toen want we spelen nu in op de noden van 2020 waarbij mensen graag snel geleid worden naar hetgeen ze zoeken”.

Uitgebreide zoekfunctie en een e-loket met meer mogelijkheden

De nieuwe plek van Tielt-Winge op het internet biedt heet uitgebreide zoekfunctie en ook het e-loket heeft meer mogelijkheden dan voordien. “Wanneer het gaat om documenten waarvoor je niet noodzakelijk naar het gemeentehuis moet komen, kan je die voortaan thuis uitprinten. Je kan ook alfabetisch zoeken en er zijn filters aangebracht die het makkelijker maken. Alle bekendmakingen vind je er voortaan ook op terug, net als alle activiteiten die op de site van Uit in Vlaanderen worden ingevoerd en over onze regio gaan”.

De nieuwe website kadert overigens in een ruimere moderniseren van de Tielt-Wingse communicatie. “De voorbije jaren hebben we hard gewerkt aan onze communicatie. We investeerden in moderne software en investeerden ook in nieuwe hardware. Recent nog vernieuwden we de onthaalbalie waar je meteen wordt geholpen voor een aantal zaken of wordt doorverwezen naar de juiste dienst. Ook onze servers staan niet langer in het Sociaal Huis of het gemeentehuis maar migreerden naar een cloudserver in het Fluvius datacenter”, legt Loddewykx verder uit.

De nieuwe site staat intussen online en vind je hier.