Tielt-Winge kant zich tegen nieuw vervoersplan De Lijn: “Wij zullen het afwijzen” DDH

10 september 2020

16u07 3 Tielt-Winge De gemeente Tielt-Winge zal het voorgesteld openbaar vervoersplan afkeuren op de vervoerregioraad van 13 oktober 2020.

Het bestuur heeft vooral moeite met het feit dat de openbare vervoersmaatschappij de omleiding van lijn 370 - langs de Horenweg, de Heuvelstraat, de Kuisstraat en de Blerebergstraat - wil schrappen. “Tijdens de spits wordt het aanbod tussen Leuven en Tielt-Winge (stelplaats) opgetrokken naar een 15-minutenfrequentie en daarom vinden ze bij De Lijn dat het afleggen van een voortraject het de moeite waard maakt. Wij zien dat fundamenteel anders en vinden dat het lokale openbaar vervoer mensen de gelegenheid moet geven om zo dicht mogelijk bij huis een bus te nemen in plaats van op een weinig bebouwde verkeersas te rijden”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).

Het gemeentebestuur had ook graag de lijn 535 doorgetrokken gezien naar deelgemeente Houwaart en indien mogelijk tot aan de stelplaats op de Staatsbaan, richting Diest. “Om te bekijken of dat haalbaar is, plande De Lijn tellingen in om nieuwe capaciteitsproblemen te vermijden. Die tellingen konden door de coronacrisis niet doorgaan en daarom zal het gekozen eindpunt niet worden aangepast. Begrijpen wie kan”, reageert Beeken.

Daarom besloot het college van burgemeester en schepenen om tegen het plan te stemmen. Voor het zover komt, mogen alle gemeenteraadsleden er nog hun zegje over doen want het wordt nog voorgelegd op de volgende raadszitting.