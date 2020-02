Tielt-Winge installeert kindergemeenteraad: volwassen politici zijn meteen solidair en zetten vier stippen op hun hand tegen pesten DDH

19 februari 2020

11u24 0 Tielt-Winge Tielt-Winge heeft voortaan zijn eigen kindergemeenteraad. De acht leden kregen woensdag hun oorkonde en hielden een eerste zitting, niet zoals volwassen politici aan tafels maar gewoon zittend op het tapijt van de raadzaal.

De kindergemeenteraad bestaat uit acht leden, van elke school 2 afgevaardigden. Voor ’t Hagekind zetelen Maud Deliever en Hanne Van Couwenbergh, Vrije Basisschool Sint-Joris stuurt Heleen Broekx en Joppe Ickx, Basisschool De Winge laat zich vertegenwoordigen door Nivar Brimko en Lana Gysemberg en de Vrije Basisschool Houwaart tenslotte is aanwezig met Jelina d’Haeseleer en Stijn Peeters. ”Stijn is echt geïnteresseerd in politiek en kent er best veel van. Ik zie hem eigenlijk later wel een job kiezen in die richting”, lacht juf Mieke die trots is op haar twee afgevaardigden. “Ze zijn zelf ook trots, hoor.”

Beetje onwennig

Dat de kinderen nog wat onwennig zijn, wordt gauw duidelijk. Na het uitreiken van hun oorkonde moeten ze beslissen waar ze gaan zitten. Het wordt stil tot iemand voorstelt democratisch te stemmen. Even later zitten de acht leerlingen op het tapijt midden in de gemeenteraad. Op de agenda staan heel wat punten: een free run parcours, meer aandacht voor de natuur in de gemeente, het aanleggen van een park, meer politie op straat, minder flatgebouwen in de gemeente en zoveel meer.

“Wij gaan vooral naar jullie luisteren en gaan onze mening niet geven. Het is nu aan jullie. Ik zeg niet dat we alles gaan kunnen realiseren maar we hebben zeker oor naar jullie grieven en zullen kijken wat we daadwerkelijk kunnen veranderen. Jullie zijn in elk geval de vertegenwoordigers van de jeugd en ik hoop dan ook dat jullie terugkoppelen naar hen”, geeft schepen Jan Loddewyckx het startschot.

Solidair

Maar niet vooraleer schepen Gunther Clinkx vier stippen op de handen van de jonge raadsleden zet en ook de echte politici vier stippen op de hand krijgen. “Zo zijn we solidair met de actie tegen pesten en hebben we al een goede daad gedaan”, verduidelijkt de schepen. En dan kan de eerste vergadering beginnen. Benieuwd of de kinderen daadwerkelijk zaken kunnen veranderen in de gemeente. Slechts 2,4% van de kinderen die vooraf reageerden op het voorstel om een kinderraad te installeren, geloven niet dat verandering mogelijk is. Een volmondige ja was er bij 59,5% en 38,1% twijfelt. De grootste respons kwam van de elfjarigen.