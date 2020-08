Tielt-Winge gaat geen eigen COVID-19 testen organiseren voor seizoensarbeiders: “Niet vandaag, niet morgen en nooit” DDH

07 augustus 2020

18u26 0 Tielt-Winge Tielt-Winge zal geen eigen COVID-19-tests organiseren voor seizoensarbeiders zoals ze dat wel doen in buurgemeente Glabbeek. “Ik zal nooit mijn inwoners hiervoor financieel laten opdraaien, vandaag niet, morgen niet en nooit”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld).

De provinciegouverneur besloot onlangs dat alle seizoensarbeiders die uit oranje of rode zones komen zich verplicht moeten laten testen op COVID-19. In buurgemeente Glabbeek besloot burgemeester Peter Reekmans om die testen zelf te organiseren en te betalen, zodat hij controle heeft over het resultaat. Beeken benadrukt niet te willen schieten op zijn collega in Glabbeek, maar zelf ziet hij geen graten in een eigen testsysteem voor de seizoensarbeiders. “In deze tijden kunnen we toch beter eerst denken aan onze eigen inwoners, hier zijn ook veel werklozen die perfect kunnen instaan voor de pluk. Waarom zou ik dan mensen uit het buitenland laten testen, zodat die hier aan de slag kunnen? Als ik morgen iemand aanwerf, moet ik toch instaan voor alle procedures?”

Volgens Beeken is er ook geen enkel veiligheidsprobleem “Elke seizoensarbeider die uit een oranje of rode zone komt, moet sowieso getest worden, want dat leggen de provinciale maatregelen op. Wanneer die dan een positief test aflegt, worden wij ingelicht en moet die in quarantaine, probleem opgelost denk ik dan. De wijkagent doet ook een nacontrole waardoor het systeem waterdicht is. Neen, sorry, aan eigen testen gaan we echt niet beginnen. Onze burgers kunnen hun geld wel aan iets beter besteden, want uiteindelijk betalen zij hiervoor. Zelf nadenken is toegelaten en als ik dat doe, vind ik het echt niet opportuun om dit te gaan organiseren.”