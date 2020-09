Tielt-Winge betaalt 600.000 euro voor de organisatie van erediensten DDH

27 september 2020

16u12 0 Tielt-Winge Tielt-Winge past 600.000 euro bij voor de organisatie van katholieke erediensten van 2020 tot 2025.

Sint-Donatius ontstond na de fusie van de vijf andere kerkfabrieken met de kerkfabriek Sint-Martinus in 2019. “Toen hield het schepencollege vier overlegmomenten met het nieuw kerkbestuur Sint-Donatus”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). “Uit de strategische nota, die hoort bij de meerjarenplanning 2020-2025, wordt de afspraak opgenomen dat de kerkraad voor de gebouwen in haar beheer naar een evenwicht streeft, maar in afwachting legt de gemeente 390.002 euro bij.”

Tielt-Winge trekt bovendien 200.000 euro uit voor de werking van de kerkfabriek.