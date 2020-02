Theatergezelschap op zoek naar nieuw (liefst jong) talent DDH

03 februari 2020

13u34 2 Tielt-Winge Toneelgezelschap “‘t Theatertje” in Tielt-Winge kampt met een tekort aan acteurs en de jeugd vindt de digitale wereld interessanter dan een toneelpodium. Voorzitter Jan Gooris (68) en secretaris/regisseur Erni Van Uytven (78) zien de toekomst dan ook somber tegemoet en vrezen voor het verdere bestaan van hun vereniging.

We ontmoeten de twee veteranen net voor de laatste voorstelling begint van “Slipgevaar”, intussen het 38ste stuk dat ze op de planken brengen. “We speelden al drie keer voor een volle zaal en ook vandaag zit er veel volk. Vier keer uitverkopen lukt aardig, maar veel meer zit er niet in”, lacht regisseur Erni, die al 38 jaar de regie voor zijn rekening neemt. “Ik ben er inderdaad al bij van dag één. In 1980 begon het Davidsfonds met een toneelgroep en aangezien ik toen al graag acteerde kwamen ze bij mij terecht. Drie jaar later hielden ze het voor bekeken. Wij waren nog lang niet uitgespeeld en begonnen onze eigen toneelvereniging. Sindsdien spelen we elk jaar een stuk. Op eentje na zijn het ook allemaal komedies, de wereld is al somber genoeg en mensen lachen graag”, gaat hij verder.

Vroeger was het anders

In de beginjaren waren de tijden anders en toen had de regisseur geen gebrek aan acteurs of vrijwilligers. Vandaag is dat wel anders, vindt ook voorzitter Jan Gooris: “Heel erg om zeggen, maar elk stuk kan ons laatste zijn. De jeugd heeft geen interesse en we vinden geen nieuwe mensen. We hebben nog een zestal acteurs, maar veel stukken vereisen meer personages waardoor je die dus niet kan opvoeren. Natuurlijk is dat heel jammer”.

Niet alleen het aantal acteurs is een probleem, ook de leeftijd van de enthousiaste spelers doet Erin de wenkbrauwen fronsen: “Onze jongste acteur is 57, de oudste is zeventig. In ons huidig stuk speelt een dame van 63 jaar de dochter van een 57-jarige acteur. Geef toe, dat is niet realistisch maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. We weten niet goed hoe we jongeren warm kunnen maken voor ons project en nochtans zijn die nodig voor het verder bestaan van de vereniging. Het is ook niet makkelijk voor de jeugd want wij repeteren vanaf acht uur ’s avonds en vragen best veel van hen. We oefenen twee keer per week in de maanden voor een première, maar de laatste weken is dat veel intensiever. Ik heb al meerdere spelers zien afhaken net voor het eerste optreden.”

Tot de laatste het licht uitdoet

De twee toneelvrienden blijven in elk geval nog geloven in een toekomst voor het toneel in Tielt-Winge en geloven steevast in de toekomst. “Het is een hele toffe kliek en de herinneringen zijn onbetaalbaar. Ik herinner mij nog goed een acteur die moest nippen van een whisky op het toneel. Hij kapte die telkens volledig binnen. Toen hij wat dronken werd, wilde hij niet van het podium gaan. Ik heb hemel en aarde verzet om hem uiteindelijk in de coulissen te houden. Niet echt professioneel maar achteraf beschouwd wel leuke herinneringen”, mijmert Erin, die nu toch denkt aan stoppen. Zijn bloedbroeder Jan countert dat idee meteen: “Jij moet blijven, jij bent ’t Theatertje en trouwens wat zou je anders gaan doen? Wij spelen toneel tot de laatste het licht uitdoet”.

Indien u zich geroepen voelt, krijgt u meer informatie op het nummer 016/63.14.41 of via twtheatertje@gmail.com. Via de site kom je ook meer te weten: http://www.theatertje-tielt-winge.be