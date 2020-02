Tegen 2030 in elke straat led-verlichting DDH

28 februari 2020

15u20 0 Tielt-Winge Tegen 2030 zal alle straatverlichting in Tielt-Winge vervangen zijn door led-lampen die bovendien gedimd kunnen worden.

Deze nieuwe lampen zijn zuiniger en kunnen ’s nachts gedimd worden, waardoor er energie bespaard wordt. Bovendien gaat een led-lamp langer mee dan de klassieke variant. In een eerste fase werden de lampen al vervangen in een aantal straten waaronder de Haldertstraat en de Halensebaan.

De tweede fase van het plan werd intussen ook goedgekeurd, zodat er nu ook led-lampen komen in de Rilaarseweg, Hazelstraat, Ralisweg en Beurtstraat. Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks zo’n 200.000 euro voor dit project. Ze investeert het bedrag in het zogenaamde toekomstfonds van netbeheerder Fluvius. Tegen 2030 moeten alle straten in de gemeente uitgerust zijn met led-lampen.

