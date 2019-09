Team Klus en Klos neemt deel aan Rammelbakken Reis Kristien Bollen

10 september 2019

15u01 1 Tielt-Winge Johan Janssens (49) en Arne Vannetelbosch (22) uit Tielt-Winge nemen met hun team Klus en Klos deel aan de Rammelbakken Reis van Breda naar Boedapest. De reis is geen race en dient men af te leggen in een wagen van minstens 20 jaar oud en van maximum 750 euro. Toch is het een wedstrijd, teams kunnen punten verzamelen door het uitvoeren van opdrachten die men onderweg krijgt.

Johan en zijn stiefzoon Arne vertrekken volgende zondag 15 september vanuit Breda naar Boedapest. “ Heel toevallig lazen we over deze ‘wedstrijd’ die voor de zevende maal van start gaat. Het leek ons wel een leuke uitdaging. Vooral omdat het niet om ter snelst is. De route loopt over niet alledaagse wegen en onderweg moeten we als team punten zien te verzamelen”, zegt johan.

Band versterken

Tijdens deze reis hopen Johan en Arne hun band te versterken. “Niet dat er problemen zijn hoor”, lachen beide mannen. “Maar als je zo een trip maakt en zowat een hele week iedere seconde naast elkaar doorbrengt, is toch eens iets anders. We doorkruisen maar liefst zes landen: Nederland, Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Oostenrijk.”

Vriendschappelijk en uitdagend

De Rammelbakken Reis staat in het teken van plezier hebben met elkaar en duurt zeven dagen. Overnachten doen ze op campings. En wat met pech onderweg ? “Voor deze reis kochten we dus speciaal een Citroën Berlingo van het bouwjaar 1999. Zo een oud beestje kan dus wel eens in panne vallen. Pechverhelping is niet toegelaten, wel is het zo dat deelnemers elkaar dienen te helpen. Nieuwe vriendschappen zullen hierdoor zeker ontstaan, zeker als je weet dat er meer dan honderd teams uit Nederland en België aan deelnemen”.

Hopelijk halen Johan en Arne niet alleen de eindmeet, maar behalen ze ook een fantastische score. Bij deze hebben ze hun eerste punten verzameld want de eerste opdracht voor vertrek is: ”Kom met je team in de krant”.