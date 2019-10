Striptekenaar Steve Van Bael scoort met Nachtwacht-strips: “Mijn contract is verlengd!” Geert Mertens

26 oktober 2019

‘Queen Halloween’, het derde album uit de reeks ‘Nachtwacht’ komt vanuit het niets binnen op de tweede plaats van de best verkopende strips in Vlaanderen. Striptekenaar Steve Van Bael uit Tielt-Winge scoort met de reeks. Het belooft een blijver te worden. “Mijn contract is verlengd: er volgen volgend jaar nog drie nieuwe Nachtwacht-strips!” zegt hij. Ondertussen werkt hij, samen met Merho, aan een nieuw album van de Kiekeboes. Dat is al jaren de best verkopende reeks in ons land.

Nachtwacht is de strip van de gelijknamige Studio 100-jeugdreeks waarin de hoofdpersonages over magische krachten beschikken. “Het is een hele leuke reeks om te tekenen”, zegt Steve. “De magie, de fantasie, de personages, het concept... Het klopt allemaal! Halloween is ook een dankbaar thema. Ik heb er veel inside jokes ingestopt: cameo’s van Freddy Krueger en bekende griezels uit de filmwereld.

“De reeks is bedoeld voor 6- tot 12-jarigen maar ook ouders lezen gretig mee. Als ik nu ga signeren, zie ik veel nieuwe gezichten. Er zijn een hele hoop fans bijgekomen. Ik kan niet ontkennen dat mij dat ontzettend deugd doet. Het is, qua verkoop, ook de beste reeks waar ik al aan gewerkt heb.”

Steve tekent, Peter Van Gucht schrijft de scenario’s. “De samenwerking verloopt op wieltjes”, voegt hij eraan toe. “We voelen elkaar goed aan en, na drie albums, zijn we goed op elkaar ingewerkt. Een nieuwe collegiale vriendschap is geboren. Ik heb net het blijde nieuws gekregen dat mijn contract is verlengd. Volgend jaar verschijnen er terug drie Nachtwacht-strips. Ik heb het scenario van het vierde verhaal al doorgenomen. Het gaat weer geweldig worden.”

Op dit moment werkt Steve aan de nieuwe strip van De Kiekeboes. “Dat is een leuk gevoel”, lacht hij. “Ik ben er mee opgegroeid dus ik ken de reeks door en door. Toen ze in december vorig jaar aan mij de vraag stelden of ik terug wou meewerken, heb ik niet lang getwijfeld. Het voelt zelfs een beetje als thuiskomen. Ik heb een goede klik met geestelijke vader Merho. Ik leer nog elke dag van hem. Het is de best verkopende reeks in Vlaanderen. Dan besef je dat je voor de volle 100% je best moet doen. Alles moet perfect zijn, alles moet kloppen. Tien jaar geleden kon ik met die ‘deadlinedrukte’ niet omgaan. Ondertussen heb ik meer métier en gaat alles vanzelf.”

Of het makkelijk is om te switchen tussen al die stijlen? “Je moet je kunnen aanpassen”, zegt hij. “Jarenlang hebben ze mij verweten dat ik mijn eigen reeks op z’n Kiekeboes tekende. Met Nachtwacht heb ik bewezen dat ik een eigen stijl heb ontwikkeld. Ik inkt trouwens ook nog altijd de stripreeks Filip & Mathilde van Charel Cambré. Dat is een nog andere zwierige stijl. Die afwisseling vind ik plezant.”

Met detectivestrip Figaro had Steve jaren geleden ook een eigen reeks. Na zes albums trok de uitgever er de stekker uit. “Ik vind het wel jammer dat ik er niet aan heb kunnen verder werken”, zegt hij. “Het zevende verhaal is een leuk verhaal. Het is voor de helft getekend. Ik hoop het ooit te kunnen afwerken. Dat is momenteel niet mogelijk. Ik heb mijn handen vol met Nachtwacht en De Kiekeboes. Helaas heb ik maar twee handen...”

Steve Van Bael signeert op dinsdag 29 oktober op de Antwerpse boekenbeurs van 11 tot 13 uur en op zaterdag 2 november van 13 tot 15 uur. Op woensdag 30 oktober signeert Steve ook in Plopsaland De Panne van 14 tot 16 uur.