Spontane staking van De Lijn in stelplaatsen Tienen en Tielt-Winge Kristien Bollen

16 augustus 2019

16u57 8 Tielt-Winge Vandaag rijden in onze provincie tien tot twintig procent van de bussen van de Lijn niet uit door een spontane staking. Die vonden plaats in een aantal stelplaatsen. Tiel-Winge en Tienen ondervinden hiervan de grootste hinder.

De Lijn waarschuwt voor een verstoorde dienstverlening. De vervoersmaatschappij raadt de reizigers in de regio aan om de website van De Lijn te raadplegen voor meer duidelijkheid over de impact van de staking. De impact is vooral voelbaar in en rond Tielt-Winge en Tienen, maar ook op ander plaatsen is er hinder mogelijk.

De chauffeurs van De Lijn begrijpen het niet dat op een brugdag zoals vandaag er niet is ingegaan op een zaterdagregeling. Uit onvrede hiermee brak de spontane staking uit. Toch blijkt dat er geen overleg gepleegd werd noch werd het stakingsprotocol met de directie van De Lijn gerespecteerd om 14 dagen voor te staken overleg te plegen. De staking is een gevolg van enkele individuen die via de sociale media de steun kregen van een vakbond.