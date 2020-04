Speelplein blijft open DDH

10 april 2020

15u10 0 Tielt-Winge In Tielt-Winge blijft één speelpleintje open. Burgemeester Rudi Beeken vindt niet dat het dicht moet. Het gaat om het speelplein (skate terrein) achter het gemeenschapscentrum “De Maere”. De oppositie kan er niet om lachen.

Volgens de burgemeester is er geen reden om het plein af te sluiten voor het publiek. “Sinds de start van de maatregelen is er welgeteld één incident van samenscholing gerapporteerd aan het gemeentelijke skate terrein, hetgeen niet door de lokale politie kon vastgesteld worden. Skaten kan je niet met twee en met een basketbal gooien kan perfect alleen of in gezinsverband. Ik heb liever dat zoiets op een daarvoor bestemd terrein gebeurt dan op de straat of op een parking”, legt Beeken uit.

De burgemeester maakt zich meer zorgen om de toename van het intra familiaal geweld wat de voorbije weken gestegen is in de gemeente. “Het intra familiaal geweld is makkelijk verdubbeld tegenover de toestand voor de coronacrisis. Hier en daar een positieve uitlaatklep zorgt ervoor dat het niet nog meer toeneemt. Een beetje sporten of de kinderen even uit het appartement hebben, draagt bij tot de rust in de gezinnen”.

Oppositiepartij SAMEN kan er niet om lachen. “Er is geen enkele garantie dat kinderen er alleen spelen en afstand houden. Er is ook geen controle en bovendien moeten alle speelpleinen dicht. Bij mijn weten zijn wij de enige gemeente die dit toelaat en wij vinden dat geen goed idee, net zoals wij ook het openhouden van de Vlooybergtoren geen goed plan vinden. De coronacrisis is ook begonnen met één patiënt en zie waar we nu staan”, reageert SAMEN-raadslid Fons Lemmens.

De burgemeester blijft in elk geval bij zijn standpunt: “Ik ben verbaasd over hun reactie. Het aantal besmettingen in Tielt-Winge is het laagst of op één na laagst in onze eerstelijnszone. Dat bewijst toch dat onze maatregelen het evenwicht houden tussen het bestrijden van de epidemie en de overige aspecten van de volksgezondheid”.