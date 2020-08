Snelrecht voor drie winkeldiefstallen in Tielt-Winge JSL

31 augustus 2020

15u54 4 Tielt-Winge De winkeldetective van warenhuis Colruyt aan de Tiensesteenweg in Tielt-Winge heeft een man betrapt op diefstal van tabaksproducten ter waarde van 137 euro.

De verdachte, een 44-jarige man uit Kortenberg, had vrijdag de tabak onder zijn kleding verstopt en rekende enkel een fles water af aan de kassa. De detective hield de man tegen aan de uitgang. Hij herkende de verdachte ook van gelijkaardige diefstallen eerder in de week. Uit de camerabeelden van de winkel bleek dat de man op 21 en 26 augustus ook tabakswaren ontvreemdde. De verdachte gaf de feiten toe. Hij zal zich begin oktober voor de correctionele rechtbank in Leuven moeten verantwoorden.