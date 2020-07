Sergio ziet optredens weer afgelast en opende dan maar een eigen webshop, samen met zoon Gilles DDH

28 juli 2020

13u04 0 Tielt-Winge Sergio zit, door de nieuwe coronamaatregelen, nog langer zonder echte optredens, maar hij komt wel met een singel waarvan de opbrengst naar de zorgsector gaat en een eigen webshop die hij samen met zijn zoon Gilles lanceerde.

“Na de aankondiging van de nieuwe maatregelen door de veiligheidsraad waren alle geplande optredens op een halfuur uit de agenda verdwenen. Zelfs personeelsfeesten werden geschrapt”, vertelt de zanger vanuit zijn eigen kot in Tielt-Winge. Daar maakte hij samen met zijn zoon Gilles de voorbije weken een eigen webshop. Stealthedeal.be was oorspronkelijk vooral bedoeld om de nieuwe cd van de zanger te promoten. “ Eind mei had ik een nieuwe cd klaar, ik was zelfs vergeten dat de single gelanceerd werd omdat ik te veel bezig was met de coronacrisis, maar ik kon die nergens promoten. Daarom begonnen we de webshop. De site ontwerpen deed mijn zoon, want ik en computers vormen een zeer slecht huwelijk. Intussen verkopen we er veel meer dan alleen maar mijn cd. We hebben de goedkoopste handgel, maar ook opblaasbare jacuzzi’s, barbecues en andere spullen. Gelukkig hebben de bedrijven waarmee we samenwerken zelf stockageruimte, hoewel er hier nu ook al heel wat flessen gin liggen, we hebben zelfs een gesigneerde van Stefan Everts, net als biografieën van sporthelden zoals Gella Vandecaveye, Rudy Pevenage, Luc Nilis en Gilles De Bilde”.

Singel ter ondersteuning van de zorgsector

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dus keerde Sergio toch weer naar de muziek, ook in deze coronatijden. “Samen met Helen Heart uit Houthalen - zij zong nog samen met Meatloaf - maakten we een singel ten voordele van de zorgsector onder de noemer ‘Music4care’. “We willen hen hiermee een hart onder de riem steken. Het is een symfonisch rocknummer, het heet ‘Samen’ en heeft iets van een Meatloafnummer. De opbrengt gaat volledig naar de zorgsector. Volgend weekend hebben we al een fotoshoot, later volgen de opnames van een videoclip”, besluit Sergio.