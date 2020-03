Sergio uit zijn bezorgdheid in filmpje op Facebook DDH

15 maart 2020

14u07 0 Tielt-Winge De altijd goedlachse Sergio die in Tielt-Winge woont is voor een keertje bloedserieus. De zanger postte zaterdag een filmpje op zijn Facebookpagina waarin hij zijn bezorgdheid uit over het coronavirus en de impact ervan op de maatschappij.

“Iedereen kent mij als iemand die met alles lacht, maar deze keer kan ik dat niet want dit is heel ernstig”, vertelt hij in het filmpje. De zanger is aangeslagen en bezorgd over de consequenties van het coronavirus en vraagt onder andere aan mensen om zich niet egoïstisch op te stellen en mekaar te helpen. De post werd intussen al ruim 1.200 keer gedeeld.

Het filmpje staat op de Facebookpagina van de zanger en kan je hier bekijken.