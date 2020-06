Scouts Houwaart hebben plan klaar: in vijf afzonderlijke bubbels op coronaproof kamp DDH

12 juni 2020

15u04 0 Tielt-Winge De leiding van Scouts Houwaart hebben hun coronaproof plan klaar voor het zomerkamp. Elke tak blijft in zijn eigen bubbel en de jeugdvereniging zal dit jaar twee kampterreinen huren zodat er vier aparte minikampen ontstaan. De leden slaan hun kamp op in de Waalse gemeente Gouvy, niet zo ver van Durbuy.

De Kapoenen en de Kawellen, zeg maar de twee jongste scoutsgroepen, gaan met de bus naar hun kampplaats. “De twee groepen vertrekken op een ander moment en gaan dus sowieso in een aparte bus. De oudere groepen, de Jong Givers en Givers, gaan met de trein en leggen het laatste stukje te voet af. Alle groepen beëindigen hun kamp op 21 juli en de ouders komen hun kinderen afhalen, vanzelfsprekend met respect voor de social distancingregels”, vertelt hoofdleider Jaan Noels (24).

Halve hectare speelgrond per bubbel

Voor de organisatie ter plaatse legde de leiding de voorbije dagen de puzzel. “Het kamp bestaat uit vijf verschillende bubbels die op geen enkel moment contact mogen hebben met elkaar en daar gaan we echt streng op toezien. Concreet krijgt elk van de vier scoutsgroepen, de fourage of kookploeg vormt de vijfde bubbel, een halve hectare speelgrond met elk een eigen sanitaire ruimte. “Zoals de regels voorschrijven zijn er per bubbel maximaal 50 deelnemers, leiding inbegrepen. Tijdens het contact van de kookploeg met de andere bubbels zullen de regels strikt gerespecteerd worden. Binnen elke bubbel kunnen leiding en leden samenleven en -spelen maar vooral met de +12 jarigen gaan we het fysieke contact beperken. Daguitstappen kunnen, zolang ook daar de social distancingregels gehandhaafd worden, maar onze tweedaagse gaat niet door en bezoek wordt niet toegestaan”, besluit Noels.

De Kapoenen vertrekken op 16 juli, Kawellen op 14 juli, Jong Givers op 12 juli en Givers op 11 juli. Het pre-kamp, zeg maar alles klaar maken voor het echte kamp, zal dit jaar zeven dagen duren want dat is het termijn waarin een bubbel niet mag veranderen. In principe kunnen alle leden mee maar iedereen moet de medische fiche van zijn kind(eren) updaten voor 25 juni. Wie dat niet doet, zal niet kunnen inschrijven.