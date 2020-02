Schepencollege wil gemeentelijk informatiebord plaatsen aan gemeenschapscentrum ‘De Maere’ DDH

28 februari 2020

17u12 0 Tielt-Winge Tielt-Winge wil een digitaal informatiebord in de gemeente plaatsen, ter hoogte van het gemeenschapscentrum ‘De Maere’.

Het college van burgemeester en schepenen startte recent de procedure om een deel van het openbaar domein hiervoor in concessie te geven. “Aan de straatzijde van gemeenschapscentrum ‘De Maere’ willen wij een led-bord plaatsen. De helft van de zendtijd zouden we willen gebruiken voor informatieve publieke boodschappen en het overige deel voor lokale commerciële doeleinden. In crisisomstandigheden kan het bord dan weer dienen om de bevolking te informeren”, verduidelijkt burgemeester Rudi Beeken.

Het idee ontstond al in de vorige legislatuur maar er wordt nu pas werk van gemaakt. De domeinconcessie wordt middels publiciteit en mededinging aan eenieder aangeboden opdat alle geïnteresseerden gelijk zouden behandeld worden. Voorlopig gaat het om een intentieverklaring van het schepencollege en moet het nog naar de gemeenteraad, die de volgende maanden ook de contractvoorwaarden moet vaststellen.