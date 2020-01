Schepen laat dossier schoolomgeving herbekijken en spaart 40 werkdagen



Kristien Bollen

27 januari 2020

12u15 1 Tielt-Winge De meeste inwoners zitten niet te wachten op grote openbare werken, zelfs niet wanneer het resultaat achteraf de bestaande toestand fel verbetert. Op 19 september 2019 keurde de gemeenteraad de plannen voor de heraanleg van de schoolomgeving aan de Rillaarseweg goed, maar schepen Gunther Clinckx (Open Vld) is er opnieuw mee naar de raad getrokken. Met als resultaat dat het bestek werd aangepast en de werken 40 dagen ingekort zullen worden.

“Tijdens de coördinatievergadering met de nutsmaatschappijen is gebleken dat er naast de 90 werkdagen voor de heraanleg zelf, inbegrepen de kruispunten met de Solveldstraat, de Bergstraat en de Dorpsstraat, er ook nog eens 40 extra werkdagen (of bijna de helft meer dus) moesten voorzien worden voor de heraanleg van de nutsleidingen”, verklaart Gunther Clinckx. “En dat zag ik, en bij uitbreiding de politieke meerderheid, niet zitten. Door het bestek aan te passen konden we die meer langdurige hinder vermijden en de gemeenteraad is mij daarin gevolgd.”

“Aan de hand van de aangepaste beslissing door de laatste gemeenteraad kan er nu een aannemer gelast worden met de werken. Er was daarover ook al overleg met de school, de plaatselijke bakker en de supermarkt Spar. Helaas zullen zij wellicht het zwaarst getroffen worden door de werken, die allicht na het bouwverlof van 2020 zullen aanvangen en dan de rest van het jaar in beslag zullen nemen”.

Fiber to the home

De nutsmaatschappijen zullen aan de hand van de gewijzigde aanpak al eerder met hun werken starten, inbegrepen een project van “fiber to the home” vanaf het kruispunt van de Rillaarseweg met de Sint-Annastraat tot aan het kruispunt van de Dorpsstraat met de Lindestraat. Daartoe zal het zuidelijke fietspad in de Dorpsstraat over dat traject moeten opgebroken worden en terug aangelegd.