Rommelmarkt mag vanaf maandag 15 juni weer doorgaan op het Gouden Kruispunt DDH

11 juni 2020

11u44 0 Tielt-Winge Vanaf maandag 15 juni mag er op de parking van Het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge opnieuw een rommelmarkt worden georganiseerd. Vanzelfsprekend gelden ook hier de gekende veiligheidsmaatregelen.

Sinds 2012 wordt er in de zomer elke maandag, de sluitingsdag van zowat alle winkels in het shoppingcentrum, een rommelmarkt georganiseerd en dat kan nu dus ook. “In een document dat op 9 juni verspreid werd, staat te lezen dat markten, die op regelmatige basis georganiseerd worden en 50 of minder kramen tellen, weer mogen doorgaan vanaf 8 juni, op voorwaarde dat de lokale overheid een voorafgaande toestemming geeft. Die toelating hebben wij nog diezelfde dag verleend”, zegt burgemeester Rudi Beeken (Open VLD) uit.

Uiteraard gelden ook hier de nodige veiligheidsmaatregelen inclusief het toepassen van de social distancingregels. Het aantal kraampjes wordt ook beperkt tot 50, andere jaren staan er 150, en het aantal bezoekers die de markt tegelijk betreden wordt beperkt. Eten en drank mag niet en bezoekers moeten een eenrichtingsverkeersplan verplicht volgen. Net als op andere markten moet je ook alleen komen tenzij je als volwassen je minderjarige kinderen meebrengt die onder hetzelfde dak wonen of wanneer een persoon begeleiding nodig heeft. “Omdat de waren zich tussen de marktkramer en de klant bevinden, is het dragen van een mondmasker verplicht voor marktkramers en hun personeel maar ook voor de klanten bevelen we het aan”, besluit Beeken.

De markt bezoeken kan tussen 12 uur en 19 uur.