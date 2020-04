Robbe (18) ziet eerste koers bij profs uitgesteld door corona Dirk Desmet

06 april 2020

12u46 0 Tielt-Winge Het zijn vreemde tijden en ook voor wielrenners is de coronacrisis een streep door de rekening. Zeker als je je eerste wedstrijd bij de profs in het water ziet vallen door het coronavirus. Dat overkwam de achttienjarige Robbe de Ryck uit Houwaart.

Robbe zou normaal bij de profs debuteren in de “Omloop van het Waasland” maar daar kwam niets van in huis. Zijn debuut zal voor later zijn maar intussen traint de jongeman lustig verder.

“Ik heb altijd graag met de fiets gereden en sinds 2016 mocht ik eindelijk gaan koersen. Mijn grote droom is prof worden en tot de besten te behoren. Ik ben nu eerstejaarsbelofte en ik heb dus nog tijd om te groeien. Ik zou graag binnen enkele jaren contacten hebben met profteams maar of dat lukt is nu koffiedik kijken. Momenteel rijd ik voor ‘Davo United’, dat is een zogenaamde ‘road serie’ ploeg. Dat wil zeggen een ploeg die aansluit bij het hoogste niveau van de beloften in Nederland en België. Wanneer je bij zo’n ploeg rijdt, heb je altijd startrecht in de zogenaamde ‘kermiskoersen’ met profs. Anders moet je een wildcard aanvragen en hopen dat je mee mag doen, nu is dat zeker. Het is een goede ploeg om later de overstap te kunnen maken naar de profs. Zij hebben goed materiaal en het gaat er professioneel aan toe”, vertelt Robbe, die trouwens in een goede regio woont want Eddy Merckx is van het naburige Meensel-Kiezegem en Marc Cavendish en Chris Froome trainden hier ook als beginnende renners. “Het landschap in deze regio is ideaal om explosief te trainen want er zijn best veel korte venijnige heuvels. Mij hoor je alvast niet klagen. Door de coronacrisis is er ook minder verkeer en dat maakt trainen eigenlijk leuker”.

Houwaartse berg

Ook in coronatijden blijft de jonge renner aan zijn conditie werken en ook al zijn alle koersen afgelast, trainen mag hij wel en dat doet hij dan ook voluit. “Als sporters mogen wij nog altijd trainen en dat lukt nog altijd zeer goed. Eigenlijk verandert er weinig behalve dan dat we geen wedstrijden kunnen rijden. Indien ze morgen zeggen dat we maar in een straal van 5 kilometer mogen rijden geef ik nog niet op hoor. Dan rijd ik heel vaak de ‘Houwaartse Berg’ op en af en maken we er een korte intensieve training van. Dat zou de perfecte training zijn indien we ook koersen maar voorlopig is dat niet aan de orde en trainen we eerder op de zogenaamde basisdrempel of vetdrempel. Dat is eigenlijk een wattage die je zegt hoeveel je nog op vetten rijdt. Daarna schakel je over naar vetten en suikers en dus hoe hoger de basis, hoe beter”.

Rennerseten

Terwijl de renner wacht op het einde van de crisis en dus ook zijn eerste kansen in wedstrijden bij de profs, maakt mama alvast elke dag speciaal “rennerseten” voor haar sportieveling. “Ik heb echt alles over voor de koers en ook mijn mama steunt mij volledig en kookt speciaal voor mij andere gerechten op de meest vreemde tijdstippen van de dag. Op wedstrijddagen bijvoorbeeld eet ik al warm rond 9 uur ’s ochtends. Ik heb ook een volledig voedingsprogramma waarin staat wat ik op welke trainingsdag moet eten, telkens met de juiste hoeveelheid koolhydraten. Eigenlijk leef ik nu niet anders dan voor corona. Mijn leven bestaat nog steeds uit trainen, eten en rusten en werken voor school”, gaat Robbe verder.

Echt bang is de jonge wielrenner niet in deze coronatijden maar het houdt hem toch bezig. “Ik heb vooral schrik om besmet te geraken en niet meer te kunnen trainen. Het eerste wat ik doe eens de lockdown wordt opgeheven is natuurlijk koersen maar toch ook even een terrasje doen”.