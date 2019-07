Ramkraak op Ici Paris XL in Sint-Joris-Winge: inbrekers blokkeren toegangswegen met winkelkarren Kristien Bollen

08 juli 2019

17u11 0 Tielt-Winge Bij parfumeriezaak Ici Paris XL aan het Gouden Kruispunt in Sint-Joris-Winge is in de nacht van zondag op maandag een ramkraak gepleegd. De dieven reden met een wagen de metalen rolluik en vitrine aan diggelen. De schade is aanzienlijk. De precieze buit is nog niet gekend. Bij de winkelketen kon voorlopig niemand communiceren.

De parfumeriezaak is gelegen in een van de zijstraten van het winkelcomplex aan het Gouden Kruispunt (N223). Voor de inbraak hadden de dieven zich voorbereid. Aan de achterzijde van de parking hadden ze vermoedelijk enkele betonnen platen van de omheining weggehaald om op die manier zich toegang tot de parking te verschaffen. Vervolgens blokkeerden ze de verschillende toegangswegen met winkelkarren van het nabijgelegen warenhuis Aldi om het de politie moeilijker te maken om tot de parfumerie te raken. De weg naar Ici Paris XL werd geblokkeerd met 7 winkelkarren, de weg richting N223 werd versperd door 13 karretjes.

7 minuten

Exact om 3.18 uur sloegen ze toe. Met de wagen reden ze meermaals achterwaarts in op de rolluik en de vitrine. De daders waren er zich van bewust dat het alarm hierop in werking zou treden. Amper 7 minuten later om 3.25 uur was de politie al ter plaatse. Toen was er van de daders al geen spoor meer. Met hulp van de politie van zone Aarschot en Getevallei die in de buurt waren, werd de omgeving nog uitgekamd, maar de verdachten werden niet meer aangetroffen.

Bandensporen

De lokale recherche van politiezone Hageland, de Federale Gerechtelijke Politie, het labo en het parket stapten deden er de eerste vaststellingen. Bandensporen werden aangetroffen aan de hoofdingang van de parking en aan de achterzijde op de Oude Tiensebaan. De daders verlieten het winkelcomplex met hun auto via het weggetje dat ze hadden vrijgemaakt door de betonnen platen op de parking weg te nemen. Vervolgens vluchtten ze met hun buit weg in de richting van Tienen. Van de daders en hun vluchtauto ontbreekt elk spoor. De juiste omvang van de buit moet nog bepaald worden.

In al die jaren zijn de inbraken aan het Gouden Kruispunt niet meer bij te houden. Vaak breken de dieven in via het dak. De winkels hebben allen een plat metalen dak, waar dieven maar al te graag een gat in maken. Op die wijze werden in het verleden al de Mobistar winkel, de Shoe discount, de Noba en de Selection Clix onder meer getroffen en bij Krefel maakten dieven al eens een gat in de muur om toe te slaan.

Niet eerste inbraak

Bij parfumeriewinkel Ici Paris XL probeerden dieven vorig jaar in november al eens ‘s nachts toe te slaan. De daders forceerden toen een nooddeur. Het inbraakalarm trad in werking en er ontwikkelde zich heel veel rook. Daardoor zagen de daders geen steek meer voor de ogen en moesten ze noodgedwongen vluchten. De buit bleef toen beperkt tot enkele flesjes reukwaren.