Provincie Vlaams-Brabant daagt iedereen uit om elke twee weken een andere fietsroute af te leggen DDH

23 juli 2020

17u03 0 Tielt-Winge Van 22 juli tot 30 september daagt de provincie Vlaams-Brabant iedereen uit. Om de twee weken lanceren ze een nieuwe challenge waarbij je een bepaalde fietsroute in de provincie moet afwerken. In totaal zijn er vijf verschillende trajecten waaronder twee in het Hageland. Wie een van de routes rijdt, wordt hiervoor beloond. wie ze allemaal afwerkt, mag pronken met een medaille. De provincie voorziet bovendien een aantal prijzen.

Vlaams-Brabant sloeg de handen in mekaar met Golazo, een sportmarketingbedrijf dat actief is als organisator van sportevenementen waarbij topatleten, recreatieve sporters en supporters centraal staan.

Samen kozen ze vijf fietsroutes in de provincie, waaronder twee in het Hageland. De eerste route is goed voor 80 km. De ‘Eddy Merckx Cycling Route’ is 70 km lang. Wie een van de routes tot een goed einde brengt, krijgt een virtuele medaille en maakt kans om een van de 1000 beleefbonnen te winnen die je bij de provincie kan inruilen bij diverse toeristische attracties. Wie alle routes rijdt (429 km), ontvangt een speciale medaille en maakt kans op een van de honderd originele fietstruitjes. “Met dit initiatief ontdekken fietsers niet alleen de sportieve en toeristische parels van de provincie Vlaams-Brabant, maar maken ze dus ook kans op toffe prijzen. Het is de perfecte manier om te zomeren in onze provincie”, zegt gedeputeerde voor toerisme Monique Swinnen (CD&V).

Uitdaging

De eerste uitdaging die intussen gelanceerd werd, is het rijden van de ‘Brabantse Pijl Cycling Route’ in het Dijleland. Wanneer de twee trajecten in het Hageland aan de beurt zijn, verneem je pas als het zover is. “Via het Keep Moving platform kunnen deelnemers zich registreren voor deze fietschallenge. Vanuit het platform motiveren en informeren we elke deelnemer door hen te voeden met leuke content, weetjes en informatie (logies, parcours, bezienswaardigheden,…) langs het parcours, waardoor deelnemers op een interactieve manier een fantastische fietszomervakantie kunnen beleven in eigen land!”, besluit Kristof De Smet van Keep Moving/Golazo.

Je kan trouwens op de site van Toerisme Vlaams-Brabant de gps-data van de routes downloaden. Die van de eerste challenge vind je hier.