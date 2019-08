Postkantoor tijdelijk gesloten door ingezakt dak Kristien Bollen

26 augustus 2019

16u46 0 Tielt-Winge Wegens het inzakken van het dak is het postkantoor in Tielt-Winge vanaf vandaag tijdelijk gesloten. Bpost onderneemt acties om de dienstverlening maximaal op peil te houden en die zo snel mogelijk te hervatten.

De problemen werden afgelopen vrijdag al opgemerkt. “Er werd een verzakking van het dak vastgesteld”, klinkt het bij bpost. “We willen geen enkel risico nemen voor onze klanten of ons personeel. Vandaar dat we het postkantoor tijdelijk gesloten hebben. De aanwezige pakjes en aangetekende zendingen werden overgedragen naar postpunt De Spar zodat de klanten ze daar kunnen ophalen. Vanaf vandaag zullen alle pakjes en aangetekende zendingen die niet konden worden uitgereikt, daar terechtkomen.”

Het postkantoor Bekkevoort zal voortaan hele dagen open zijn om de klanten van Tielt-Winge te kunnen ontvangen. Ook het personeel van Tielt-Winge is voorlopig in het kantoor van Bekkevoort aan de slag. De informatie voor onze klanten is ook opgehangen aan het kantoor”.

Klanten kunnen dus terecht in het Postpunt de Spar aan de Rillaarseweg in Tielt-Winge op maandag van 12.30 tot 19 uur, van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 19 uur en op zaterdag van 8.30 tot 18 uur. en uiteraard in het postkantoor op de Staatsbaan in Bekkevoort telkens in de voormiddag van 9.30 tot 12.30 uur en op maandag- en woensdagnamiddag van 14.15 tot 18 uur; dinsdagnamiddag van 13.30 tot 17 uur en op donderdag-en vrijdagnamiddag van 14.15 tot 17 uur.

Ondertussen heeft bpost al maatregelen genomen zodat de herstellingswerken zo snel mogelijk kunnen beginnen. “We hopen dat de herstellingswerken uitgevoerd kunnen worden binnen een termijn van maximum drie weken.”