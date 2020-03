Poppetjes moeten aanmanen tot langzamer rijden, nu de kinderen allemaal thuis zijn DDH

19 maart 2020

17u14 4 Tielt-Winge Aurelie Iwens woont in Houwaart en maant autobestuurders aan om trager te rijden, zeker nu alle kinderen thuis zijn door het coronavirus. “Sommigen vlammen hier door aan 80 per uur”, zegt ze.

Het idee ontstond bij de mama samen met de eerste zonnestralen deze week: “De kindjes speelden buiten en opeens zag ik eentje rond het huis lopen. ik besefte opeens dat de kinderen nu lang thuis gaan zijn en hopelijk vaak buiten gaan kunnen spelen. Aangezien ze hier in de straat vaak veel te snel rijden, besloot ik mijn 50 km-poppetjes te maken”.

Vanuit de bovenverdieping kijkt de mama uit op een snelheidsmeter in de straat en ze is soms best verbaasd van de aangegeven snelheid wanneer er een auto langsrijdt. “Sommigen rijden hier tot 80 km/uur. ik denk niet dat al die bestuurders dat bewust doen hoor. We hebben een vrij brede straat en vaak zijn mensen gehaast en staan ze er niet bij stil. Ik hoop dan ook dat de poppetjes autobestuurders attent zullen maken op hun snelheid en ze vaart zullen minderen”, legt ze verder uit.

Schepen Gunther Clinckx belooft alvast het signaal over te brengen aan de Hagelandse politie. Volgend jaar komen er ook nieuwe fietspaden in de straat en de politie staat wekelijks wel ergens in de gemeente te flitsen.