Politie redt bewoonster uit brandende woning Kristien Bollen

03 oktober 2019

20u16 0 Tielt-Winge In de Heuvelstraat in Tielt-Winge is vanavond brand uitgebroken in een woning. Een van de bewoners, een oudere dame, kon op het nippertje gered worden uit de brandende woning. Brandweerlui zijn nog volop in de weer, maar de woning lijkt reddeloos verloren. De bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen en zullen daar de nacht doorbrengen.

Het was de bewoner zelf die de brand opmerkte en de hulpdiensten alarmeerde. Zijn zus is moeilijk te been. De man probeerde haar tevergeefs uit de woning te redden. Bij aankomst van politie was enkel de man in veiligheid. Enkele agenten drongen het brandende huis binnen, sloten uit veiligheid de gastoevoer dicht en konden de oudere dame uit de woning halen. Zowel de dame als haar broer die haar probeerde te redden hadden last van rookintoxicatie. Beiden werden ter verzorging overgebracht naar de spoeddienst van het AZ in Diest voor de nodige verzorging en verdere controle.

Mogelijke boosdoener is gaskachel

Brandweerlui van Scherpenheuvel en Diest uit de hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant snelden intussen ter plaatse. De spuitgasten hadden de handen vol met het bestrijden van het vuur, deels omdat de woning voor een groot deel uit hout bestaat. De Heuvelstraat is momenteel voor de bluswerken afgesloten. Het vuur is intussen onder controle, de nablussingswerken zullen nog een hele tijd in beslag nemen. Mogelijk is het vuur ontstaan door een slecht werkende gaskachel. Onderzoek moet dit verder uitwijzen.

Nu is al wel duidelijk dat de bewoners niet meteen naar hun huis zullen kunnen terugkeren. De gemeente stelt dan ook een noodwoning meteen ter beschikking voor de broer en zus die geen familie meer in de buurt heeft.