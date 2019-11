Politie laat niet verzekerde wagen takelen Kristien Bollen

28 november 2019

17u54 0

In de Haldertstraat in Tielt-Winge betrapte de politie woensdagnamiddag rond 17 uur een bestuurder zonder verzekering; De 29-jarige man uit Aarschot kon geen geldig verzekeringsbewijs voor zijn auto voorleggen. Politie liet daarop de wagen takelen en nam die in beslag.