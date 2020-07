Politie controleert en patrouilleert maandag op de rommelmarkt nadat eerder bezoekers zich niet hielden aan de coronamaatregelen DDH

02 juli 2020

11u31 0 Tielt-Winge Burgemeester Rudi Beeken laat maandag extra politiepatrouilles uitrukken naar de rommelmarkt aan het Gouden Kruispunt in Tielt-Winge. De afgelopen weken bleken bezoekers zich niet te houden aan de coronamaatregelen. De organisatie staat volledig achter het besluit.

Toen het ministerieel besluit verscheen rond de markten staken de verantwoordelijken van de gemeente en de organisatoren van de markt de koppen bijeen en werden er voorwaarden opgesteld die moesten worden gerespecteerd. “Alleen blijken bezoekers die niet echt te respecteren. Ik denk dat de organisatie ook slachtoffer is van hun eigen succes want zij hielden zich wel degelijk aan de opgelegde voorwaarden, de bezoekers iets minder”, reageert Beeken. De afgelopen weken stonden er telkens al bezoekers aan te schuiven voor 13 uur en mensen hielden zich buiten de marktruimte ook niet altijd even goed aan de social distancingregels.

Bij de vorige markt werd de politie er uiteindelijk bijgehaald omdat de bezoekers niet luisterden naar de richtlijnen en iedereen die in overtreding was kreeg een waarschuwing. “Wij hebben nu opnieuw samengezeten met de organisatoren en de politie zal op de volgende editie constant aanwezig zijn want dit kan niet. Indien sommigen hardleers blijven zullen er consequenties volgen”, besluit de burgemeester.

De organisatie laat op hun facebook weten voorlopig niet meer standhouders toe te laten, ook al mag dat sinds 1 juli. “We gaan de markt stilaan terug opbouwen om de veiligheid te blijven garanderen. Deze regel komt voor een groot stuk voort uit de problemen van afgelopen weken”, staat er te lezen. Op de markt blijven trouwens alle regels van kracht met name toegangscontrole, éénrichtingsverkeer, handen ontsmetten aan de standen en afstand houden. Meer informatie vind je ook op de facebookpagina van de organisatie.