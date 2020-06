Politici leveren ontbijtmanden aan huis: “Met de opbrengst willen we de lokale horeca ondersteunen” DDH

Tielt-Winge Open VLD-politici leverden op Pinksteren en Pinkstermaandag in Tielt-Winge 74 ontbijtmanden voor 186 mensen aan huis, goed voor een opbrengst van om en bij de 1400 euro. De politici willen het geld gebruiken om de lokale horeca te ondersteunen.

Initiatiefnemers Annelore Wuyts en Gerry Caluwaerts, beiden raadsleden voor de partij, zijn blij met het succes van hun actie. “We maakten manden voor alleenstaanden maar ook luxe manden, telkens met alleen maar producten van lokale handelaars”, vertellen ze in koor. De opbrengst willen ze nu gebruiken om de lokale horeca een hart onder de riem te steken. “De ware beproeving voor hen komt er nu pas aan en daarom willen we met het geld waardebonnen bij hen aankopen en die vervolgens verloten onder de verenigingen in onze gemeente. Op die manier willen we mensen opnieuw verbinden met de lokale horeca”. De twee politici hopen op die manier verenigingen te stimuleren om “bij een frisse pint creatieve en leuke openbare activiteiten te verzinnen voor de zomer, nu wellicht veel mensen thuis zullen blijven”. Eerder hadden de twee al een website ontworpen om de lokale handelaars te ondersteunen.