Politici leveren ontbijtmanden aan huis en steunen zo de lokale horeca DDH

18 mei 2020

16u27 0 Tielt-Winge Politici van ‘Open VLD’ leveren met Pinksteren en Pinksterenmaandag ontbijtmanden aan huis. De opbrengst geven ze integraal aan de lokale horeca want “zij zijn tenslotte een van de ergst getroffenen door de coronamaatregelen”. Heel wat mensen hebben intussen al besteld, zelfs uit andere gemeenten.

Tijdens de lockdown hadden Open VLD raadsleden Gerry Caluwaerts en Annelore Wuyts al een website gemaakt waarop ze alle handelaars verzamelden die in de lockdown aan huis leverden of online winkelen mogelijk maakten voor hun zaak. “We wilden met onze afdeling een bijkomende actie op poten zetten die tegelijk de lokale handelaars en de plaatselijke verenigingen zou steunen en ook nog eens goed zou zijn voor het milieu”, vertellen de twee raadsleden.

Hun collega en schepen Gunther Clinckx juicht het initiatief toe: “Met de gemeente opteren we, in het kader van het aankomende klimaatactieplan, onder meer om in te zetten op de korte keten en de provincie steunt ons hierin. Deze actie past daar perfect in en de bestellingen lopen binnen als een trein. Zo’n succes hadden we niet verwacht. Gisteren, na het posten van het bericht op sociale media, ontplofte mijn gsm met aanvragen en zelfs mensen uit Lubbeek en Linden reageerden erop. Dit is natuurlijk heel fijn. Hopelijk brengt het veel geld in het laatje want de opbrengst schenken we integraal aan de lokale horeca. Zij zijn zo hard getroffen door de maatregelen dat ze alle hulp kunnen gebruiken”.

Een ontbijtmand bestellen kan tot donderdag 28 mei. Je kan kiezen voor een gewone of een deluxe ontbijtmand en die wordt dan aan huis geleverd op zondag 31 mei of maandag 1 juni tussen 8 en 10 uur.