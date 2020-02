Pete Corman nam deel aan “The voice” en treedt nu op in Houwaart voor de Vrije Basisschool DDH

07 februari 2020

18u39 0 Tielt-Winge Pete Corman, destijds kandidaat voor The Voice, treedt op zaterdag 15 februari op in Houwaart. Een en ander is een organisatie van de ouderraad van de Vrije Basisschool Houwaart. Diezelfde dag is er ook een kleuter- en kinderdisco.

Voor ons interview heeft hij zijn gitaar meegebracht. “Het is een Brad Paisley signature gitaar. Paisley is mijn grote countryvoorbeeld. In Amerika is hij een beetje God. Toen ik de gitaar zag liggen, wist ik meteen dat ik ze moest hebben. De bouwer van het instrument koopt oude scheepswrakken op die jaren in de zon hebben gelegen. Het hout is dan ook door en door droog en op het voorblad van de gitaar zie je ook restanten van berenklauwen”, glundert hij als een kind van tien dat een nieuw speeltje krijgt.

Te laat begonnen met muziek

Trots is hij ook op zijn deelname, in 2017, aan The Voice. Hij haalde het dan wel niet tot in de finale maar het gaf hem een boost en meer zelfvertrouwen in zijn kunnen. “Ik was vooral trots dat mensen uit de business mijn zangtalent erkenden en zich omdraaiden voor mij”.

Zijn deelname aan The Voice maakte van hem geen beroepsmuzikant maar hij treedt wel regelmatig op in de regio met een repertoire dat hij zelf omschrijft als knuffelrock met eroverheen een country sausje. “Ik was al ruim dertig toen ik met muziek begon maar de liefde ervoor zit al veel langer in mij. In mijn beginjaren schreef ik al gauw een veertigtal eigen nummers bij mekaar. Misschien heb ik wel een beetje spijt dat ik nooit probeerde door te breken en van muziek mijn broodwinning te maken”.

Paul Michiels vindt hem goed, hij twijfelt

Dat hij het nooit tot beroepsmuzikant schopte, wijt de artiest ook aan een andere mentaliteit in zijn jeugdjaren dan vandaag de dag. “De tijden waren anders toen. Je deed wat er van je verwacht werd. Ik behaalde meerdere universitaire diploma’s en startte een gezin. Indien ik nu twintig was zou ik wel proberen te leven van mijn muziek”.

Met meerdere universitaire diploma’s op zak is Corman het ook gewoon om de lat hoog te leggen, zeg maar heel hoog. Pete is een perfectionist en zelfs al krijgt hij complimenten van getalenteerde rasartiesten, hij blijft nederig. “Paul Michiels is een streekgenoot en vriend. Hij komt regelmatig kijken naar een optreden en vertelt mij dan dat ik goed zing en mijn nummers mooi zijn. Toch twijfel ik soms of het wel goed genoeg is. Ik heb al meermaals een cd opgenomen met mijn beste nummers maar aan het einde vind ik het resultaat nooit goed genoeg en breng ik die cd niet uit. Anderzijds besef ik wel meer en meer dat je ergens moet loslaten en je blij moet zijn met hetgeen je kan”.

Praktisch

Wie zelf wil oordelen kan op 15 februari terecht in zaal Sint-Denijs, Haldertstraat 11 in Houwaart. Zijn optreden begint om 21 uur en de artiest belooft en set met covers en eigen nummers. Eerder op de dag is er ook al een kleuter- en kinderdisco en na het optreden speelt een dj ten dans. Kaarten kosten in voorverkoop 5 euro en aan de kassa 7 euro. Kaarten of info krijg je via een mail naar ouderraad.vbshouwaart@gmail.Com