Personeel OCMW krijgt workshop brandveiligheid Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

12u06 2 Tielt-Winge Het personeel van OCMW Tielt-Winge krijgt een workshop rond brandveiligheid. Zo leren de verzorgenden en het poetspersoneel de thuissituatie bij hun cliënten brandveiliger te maken.

In twee workshops van een halve dag, aangeboden door Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) en Hartje Hageland, leert het OCMW-personeel bijvoorbeeld na te gaan of er voldoende rookmelders geplaatst zijn en of er een afgesproken vluchtplan is. “Door de vertrouwensband en langdurig contact met hun cliënten kunnen zij in de thuissituatie bij deze doelgroep een positieve verandering teweeg brengen”, zegt Tim Renders, brandpreventieadviseur bij Hulpverleningszone Oost. “Uiteraard nemen de cursisten de tips voor een brandveiliger leven ook zelf mee naar huis. Als goede ambassadeurs kunnen ze deze ook delen met familie en vrienden.”