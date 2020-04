Parking aan voetbalveld wordt heraangelegd DDH

22 april 2020

De parking aan het voetbalveld van FC Meensel-Kiezegem wordt heraangelegd en de buiten wc verdwijnt.

“Door de betonplaten weg te doen en te vervangen door L-elementen creëren we extra parking. We gaan ook nieuwe ballenvangers plaatsen”, legt schepen van openbare werken Gunther Clinckx uit.

De plek is drukbezocht, want even verder staat het monument ter ere van Eddy Merckx aan café Klein Verlet. “Wanneer er gevoetbald wordt en vooral op wedstrijddagen is het daar gevaarlijk en met deze ingreep willen we daaraan verhelpen. Voor de verkiezingen viel het mij op dat kleine deelgemeenten uit de boot vielen en er weinig heraanleg of vernieuwing van de infrastructuur gebeurde. Na de recente aanpak van de parking in Houwaart en nu met de heraanleg van de parking in Meensel-Kiezegem proberen we daar verandering in te brengen. Corona is alvast geen reden om stil te zitten als het over openbare werken gaat en ik kan alleen maar trots zijn op de inzet van onze werkmakkers die stuk voor stuk toppers zijn”, besluit de schepen.